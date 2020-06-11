Kızılırmak'a giren 3 çocuk boğuldu; tarım işçisi aileleri ile Gaziantep'ten gelmişler - Yeniden SİVAS'ta serinlemek için Kızılırmak nehrine giren Kadir Yağmur (10), Mahmut Yağmur (12) ve Mehmet Zurnacı (8) suda çırpındıktan bir süre sonra gözden kayboldu.

SİVAS'ta serinlemek için Kızılırmak nehrine giren Kadir Yağmur (10), Mahmut Yağmur (12) ve Mehmet Zurnacı (8) suda çırpındıktan bir süre sonra gözden kayboldu. Ailelerin ihbarıyla gelen ekipler tarafından yapılan 2 saatlik çalışmada çocukların cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların mevsimlik patates işçisi olan aileleri ile Gaziantep'ten bölgeye geldiği belirlendi.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkavras köyü yakınlarında meydana geldi. Yaklaşık 20 gün önce Gaziantep'ten mevsimlik patates işçisi olarak kente gelen ailelerin çocuklarından Kadir Yağmur, Mahmut Yağmur ve Mehmet Zurnacı serinlemek için köy yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne girdi. Yüzme bilmeyen 3 çocuk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çocuklar gözden kaybolurken, durumu fark eden ailelerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Çocukların suya girerken çıkardıkları kıyafetlerin bulunduğu yerden itibaren AFAD'a bağlı balık adamlar arama çalışması başlattı. Çocukların suda sürüklenme ihtimaline karşı ise polis ve jandarma ekipleri nehrin kıyılarında tarama çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından nehrin ortasında yapılan dip aramasında çocuklardan 2'sinin suya girdikleri yerin 50 metre ilerisinde 4,5-5 metre derinlikte 2 metre aralıklarla cansız bedenine ulaşıldı. Hemen ardından ise yine aynı bölgeye yakın noktada 3'üncü çocuğun cesedi bulundu. Sudan çıkarılan çocukların cansız bedeni ceset torbalarına konularak ambulansa taşındı. 3 çocuğun da cesedine ulaşılmasıyla nehirdeki arama çalışmaları sonlandırıldı. Çocukların cesetleri ise otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.ÇOCUKLARI GÖRDÜ, KORKUP POLİSE SIĞINDI

Öte yandan, ilk anda bölgede Hasan K.'nin (29) de çocuklarla birlikte suya girdiği bilgisi paylaşıldı. Ancak daha sonra bu kişinin çocukları suda boğulurken gördüğü, ailelerden korkarak olay yerinden kaçıp panikle polis ekiplerine sığındığı bildirildi. Emniyette olayla ilgili ifadesi alınan Hasan K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Sivas

Kaynak: DHA