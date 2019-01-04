Kızılırmak'a Atlayan Kadını Çevredekiler Kurtardı
Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne atlayan kadın, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne atlayan kadın, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ş.Ö'nün (35), ilçe merkezinden geçen Kızılırmak'a atladığını görenler suya girerek kadını kıyıya çıkardı.
Kadının annesi, ilçeye İğdelikışla köyünden pazar alışverişi için geldiklerini, kızının psikolojik sorunları olduğunu söyledi.
Ş.Ö, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA