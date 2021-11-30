Kızılin Lavanta Yolu Projesi Hayata Geçti - Haberler
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Kızılin Lavanta Yolu Projesi Hayata Geçti

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Kızılin Lavanta Yolu Projesi Hayata Geçti

Kaymakamlığımız tarafından hazırlanan "Kızılin Lavanta Yolu Projesi" kapsamında lavanta fidelerinin dikimi yapıldı.

Kaymakamlığımız tarafından hazırlanan "Kızılin Lavanta Yolu Projesi" kapsamında lavanta fidelerinin dikimi yapıldı. Toprağın hazırlanması, damla sulama sisteminin kurulmasının ardından onlarca tarım işçimizin, Kaymakamımız Nazlı DEMİR ve beraberindeki heyetin katılımı ile lavanta fidelerinin dikimi başladı. Yaklaşık 110 dönüm arazide dikimi yapılacak lavantalar ile hem alternatif bir bitkisel ürünün çiftçilerimize tanıtımı yapılacak hem de 1800 yıllık tarihi Kızılin Köprümüzün turizm cazibesinin artırılmasına katkı sağlanacak. İlçemize hayırlı olsun.

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