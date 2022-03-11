Kızılhaç Ukrayna: Mariupol'de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı

Kızılhaç Ukrayna Heyeti Başkan Yardımcısı Sasha Volkov bulunduğu Mariupol kentindeki son durumu anlattı. Volkov, Kızılhaç genel merkezine telefonla yaptığı açıklamada "Birçok kişinin içecek suyu yok. Tüm marketler ve eczaneler 4 veya 5 gün önce yağmalandı" dedi.

Kızılhaç Ukrayna Heyeti Başkan Yardımcısı Sasha Volkov, Rusya ordusunun kuşattığı Mariupol'den Kızılhaç genel merkezine telefonla kentteki son durum hakkında bilgi verdi. Volkov kentte elektrik, su ve gaz tedarikinin bulunmadığını belirterek halkın ısınmadığını ifade etti.

Antalya'daki üçlü zirveye katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro dün yaptığı basın açıklamasında, görüşmelerde önceliğinin Mariupol'e insani koridor açılması olduğunu belirtmişti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya