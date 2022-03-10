Kızılhaç, Ukrayna'daki çatışmaların Yemen'e olumsuz etkisi konusunda uyardı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Ukrayna'daki çatışmanın Yemen'deki insani duruma olumsuz etkisi konusunda uyarıda bulundu.

ICRC'nin internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki insani krizin Ukrayna'daki çatışma nedeniyle olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

Açıklamada, "16 milyon 200 bin insanın gıda güvensizliği tehdidi altında olduğu ülkede, Taiz vilayeti ve şiddetten etkilenen komşu bölgelerde gıda ve su ihtiyaçları endişe verici biçimde artıyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki çatışmanın artması ihtimaline yer verilen açıklamada, çatışmanın akaryakıt fiyatlarının artmasına neden olacağı ve bu nedenle temel ihtiyaçlara erişimin zorlaşacağı uyarısı yapıldı.

Geçen yılki fiyat artışlarıyla Yemen halkının yarıdan fazlasının gıda yardımına muhtaç hale geldiği ifade edilen açıklamada, insani krizin daha da derinleşebileceği vurgulandı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.