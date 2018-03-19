Kızılhaç: Türk Kızılayı'nın Suriyeli Kürtler Nezdinde İtibarı Kalmadı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Türk Kızılayı'nın Afrin operasyonu sonrası "Suriyeli Kürtler nezdinde itibarı kalmadığını" belirterek, çalışanlarına bölgedeki sivillere daha fazla erişim olanağı verilmesini istedi.

İki hafta boyunca Suriye, Irak ve İran'ı ziyaret ettikten sonra bugün Cenevre'deki teşkilat merkezinden bir açıklama yapan Uluslararası Kızılhaç Başkanı Peter Maurer, "Afrin'de Kürt nüfus arasında çalışan bir Türk Kızılayı'nın itibarı sıfıra yakın" diye konuştu.

Kızılhaç, Afrin'den kaçarak Halep yakınlarındaki köylere gelen binlerce sivile yardım ulaştırıyor.

Ancak Kızılhaç başkanı Maurer, Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteklediği grupların kontrolündeki bölgelere serbestçe erişim istiyor.

Maurer, "sivil halkın tarafsız, bağımsız yardıma erişme hakkına ve isterse başka bir bölgeye göçmek, isterse orada kalma haklarına" sahip olduğunu vurguladı.

Uluslararası Kızılhaç, Suriye Kızılayı'nın da yardımıyla Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından bölgeye ilk insani yardımı 1 Mart tarihinde göndermişti.

Bekir Bozdağ: Sınırlarımız daha güvenli

Afrin merkezinin TSK ve desteklediği grupların kontrolüne geçmesi ardından basın mensuplarına bir değerlendirme yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "sınır güvenliğine dönük tehdit ve riskler önemli ölçüde azaldı" dedi.

Bozdağ, "ABD'nin verdiği silahların önemli kısmı Afrin'de ele geçirildi; böylece bu silahların önemli bölümü de artık toplanmış oldu" diye konuştu.

"Afrin'de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var" diyen Bozdağ bugün meydana gelen bir tuzaklama neticesi patlamada toplam 11 sivil ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubunun yaşamlarını yitirdiğini de söyledi.

Bozdağ, harekat sırasında "mabetlere, okullara, hastanelere, sivil halkın yoğun yaşadığı yerlere, sivil halkın meskun bulunduğu alanlara hiçbir zarar verilmemiştir" diye konuştu.

Bozdağ, buna karşılık TSK'nın Afrin'de kalıcı bir güç ya da bir "işgal gücü" olmadığını kaydederek, "Bizim harekatımızın hedefi; bölgeyi terörden arındırmak ve bölgede huzur, güven, barış, istikrar ortamını yeniden ve daha güçlü bir şekilde tesis etmek. Bölgeyi teröristlerden kurtardıktan sonra bölgeyi gerçek sahiplerine teslim etmektir" dedi.

Afrin Eş Başkanı: 200 bin sivil kentten ayrıldı

Suriye'nin kuzeyinde Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) 2014 yılında ilan ettiği Afrin kantonunun Eş Başkanı Hevi Mustafa, Reuters ajansına yaptığı açıklamada Afrin'den toplam 200 bini aşkın sivilin göç ettiğini söyledi.

Hevi Mustafa bu sivillerin barınak, su ve gıdadan yoksun bir şekilde bölge yakınındaki alanlara çekildiklerini ifade ederek, "İnsanlar arabalarda uyuyor. İnsanlar çocuklarıyla beraber ağaç altlarında uyuyor" diye konuştu.

Hevi Mustafa Afrin merkezinde kalan sivillerin Türkiye'nin desteklediği grupların tehdidi altında olduğunu da vurguladı.