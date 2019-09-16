Kızılhaç, Afganistan'daki faaliyetlerine yeniden başladı

16.09.2019 16:22

Taliban tehdidi nedeniyle yaklaşık altı ay önce Afganistan'daki faaliyetlerini askıya alan Uluslararası Kızılhaç Komitesi, çalışmalarına yeniden başladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Afganistan Ofisinden yapılan açıklamada, komite ile Taliban arasında yapılan görüşme sonucu Uluslararası Kızılhaç Komitesinin tarafsız bir şekilde ülkedeki faaliyetlerini sürdürmesi üzerinde anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin amacının, Afganistan'da savaştan etkilenen ailelerin yardımına koşmak olduğu belirtildi.

Öte yandan Taliban'dan yapılan açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesine Afganistan'da getirilen yasağın kaldırıldığı ve kendi kontrolü altında olan bölgelerde bu kuruluşun çalışanlarının güvenliğini sağlayacağı garantisi verildi.

Kaynak: AA