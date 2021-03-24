Kızıldeniz kıyısında mahsur kalan 40 yunus kurtarıldı
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Kızıldeniz kıyısında mahsur kalan 40 yunus kurtarıldı

24.03.2021 23:41 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:53

Suudi Arabistan Ulusal Yaban Hayat Merkezi, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısında yer alan Umluj kentinde mahsur kalan 40 yunusun kurtarıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan Ulusal Yaban Hayat Merkezi, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısında yer alan Umluj kentinde mahsur kalan 40 yunusun kurtarıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan Ulusal Yaban Hayat Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısında yer alan Umluj kentinde mahsur kalan 40 yunusun Suudi Arabistan Sahil güvenlik ekipleri ve gönüllüler tarafından kurtarıldığı belirtildi. Merkez, yetkililerin alarm verilir verilmez olayla ilgilendiklerine dikkat çekerek, yunusların kuvvetli rüzgarlar ve dalgalar nedeniyle sürüklendiğini ifade etti. Yunuslardan 7'sinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

Aynı zamanda Merkez, olayla ilgili etkileşimleri, bildirimleri ve yunusların kurtarılmasına olan katkılarından ötürü vatandaşlara teşekkür etti.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kızıldeniz kıyısında mahsur kalan 40 yunus kurtarıldı
Kızıldeniz kıyısında mahsur kalan 40 yunus kurtarıldı
Kızıldeniz kıyısında mahsur kalan 40 yunus kurtarıldı
Kızıldeniz kıyısında mahsur kalan 40 yunus kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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