Kızıldeniz'deki petrol tankerinden sızıntının felakete yol açabileceği uyarısı ABD'nin Yemen Büyükelçiliği, Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda demirleyen Safir petrol tankerindeki sızıntının bir çevre felaketine sebebiyet verebileceği uyarısında bulunarak, Husilere "geç olamadan" petrol tankerinin bakımına izin vermesi çağrısı yaptı.

ABD'nin Yemen Büyükelçiliği, Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda demirleyen Safir petrol tankerindeki sızıntının bir çevre felaketine sebebiyet verebileceği uyarısında bulunarak, Husilere "geç olamadan" petrol tankerinin bakımına izin vermesi çağrısı yaptı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Ras İsa Limanı'nda 5 yıldır demirli bulunan ve petrol sızıntısı riski taşıyan tankere bakım yapılamamasından Husiler sorumlu tutuldu.

"Husiler yıllardır uluslararası uzmanlar tarafından tankerin bakımına izin vermiyor. Husiler, çok geç olmadan tankerin bakım ve onarımına izin vermelidir." ifadelerine yer verilen açıklamada, Yemen'de yaşanan savaştan önce ham petrol ihraç etmek için kullanılan Safir petrol tankerinin 1 milyon varili aşkın petrol taşıdığı ve bu petrolün bakımsızlık nedeniyle denize sızması halinde çevre felaketine sebebiyet verebileceği uyarısında bulunuldu.

Yemen hükümeti daha önce Husileri, 5 yıldır Hudeyde kıyısında bekleyen Safir petrol tankerinde incelemede bulunması için Birleşmiş Milletler (BM) ekibine izin vermemekle suçlamıştı.

Tankerin içindeki 1 milyon varili aşkın petrolün Kızıldeniz'de bir felakete neden olabileceğini belirten Yemen hükümeti, BM'den, Safir tankerinde inceleme yapılmasına izin vermesi için Husilere baskı uygulamasını istemişti.

Ras İsa Limanı'ndan ihracat, Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmaların başladığı 2015 başı itibarıyla durmuştu.

Söz konusu liman, ülkede ham petrol ihraç edilen 3 limandan biri olarak biliniyor ve daha çok Marib petrolünün ihracında rol oynuyor.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümet güçlerine destek veriyor.

Kaynak: AA