Kızıldeniz'deki Petrol Tankerinde Sızıntı Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande, Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde ilinde Husilerin kontrolündeki Ras İsa Limanı'nda demirleyen petrol tankerinde sızıntı olduğunu, BM'nin, Kızıldeniz'i olası çevre felaketinden korumak için çalıştığını belirtti.

Husilere bağlı resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Grande, başkent Sana'da uluslararası meşruiyeti olmayan Husi Başbakan Abdulaziz bin Habtur ile bir araya geldi.

Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda bir milyon varilden fazla ham petrol yüklü "Safir" gemisinde sızıntı olduğuna ve devamı durumunda büyük bir çevre felaketinin yaşanabileceğine dikkati çeken Grande, BM'nin Kızıldeniz'i olası felaketten korumak için çalıştığını dile getirdi.

Grande, 2015 yılından bu yana limanda demirleyen geminin bir ekip tarafından ziyaret edilerek gerekli bakımının en kısa sürede yapılacağı ve en geç iki ay içinde kapsamlı değerlendirmeyle uygun tedbirlerin alınacağı bilgisini verdi.

Yemenli bazı yetkililer, Ras İsa'da demirleyen "Safir" gemisinden petrol sızıntısı olduğu yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Ülkede ham petrol ihraç edilen 3 limandan biri olan Ras İsa Limanı'ndan ihracat, Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmaların başladığı 2015 yılı başı itibarıyla durmuştu.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.