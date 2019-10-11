Kızıldeniz'deki İran tankerinde patlama meydana geldi
Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında bulunan İran tankerinde patlama meydana geldi. Uzmanlar patlamanın bir terör saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'ın Cidde kentinin yaklaşık 100 km açıklarında seyir halindeki İran Ulusal Petrol Şirketi'ne ait tankerde patlama meydana geldiğini duyurdu. Uzmanlar terör saldırısı ihtimalini değerlendiriyor.
Patlama ve yangın sebebiyle gemideki petrolün Kızıldeniz'e sızdığı bildirildi.
Yetkililer olayın terör saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.