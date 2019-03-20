Kızıldaş'tan Eşit Hizmet Vurgusu

Arguvan Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan adayı Mehmet Kızıldaş, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, ayrım gözetmeksizin belediye hizmetlerimizi sadece oy veren hemşehrilerimize değil tüm Arguvan halkına eşit şekilde sunduk. Arguvan merkez ve kırsaldaki tüm mahallelere yüksek kalitede çalışmalar yaptık" dedi.

Mehmet Kızıldaş, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Kızıldaş, Arguvan'a bağlı Bozan ve Çavuş mahallelerini ziyaret etti. Yeniden aday gösterilmesi ilçe sakinleri tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken, yapılan ziyaretler sırasında Arguvanlılar desteklerinin Başkan Kızıldaş'tan yana olduğunu belirtti.

Arguvan Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan adayı Mehmet Kızıldaş,"Göreve geldiğimiz günden bu yana, ayrım gözetmeksizin belediye hizmetlerimizi sadece oy veren hemşehrilerimize değil tüm Arguvan halkına eşit şekilde sunduk. Arguvan merkez ve kırsaldaki tüm mahallelere yüksek kalitede çalışmalar yaptık" ifadelerini kullandı.

Yürütülen seçim çalışmaları sırasında çizgimizden taviz vermeyeceğiz diyen Başkan Kızıldaş, "Bizler içinde bulunduğumuz demokratik yarışta her zaman adil ve centilmence adımlar attık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hiçbir olumsuz tutum ve davranışın içinde olmayacağız. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerle herkese eşit mesafede durduk, hizmetlerimizi hiçbir görüş, düşünce, inanç farkı gözetmeksizin gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Göreve başladığı dönemde Arguvan Belediyesi'nin sadece 6 aracı olduğunu belirten Başkan Mehmet Kızıldaş, "Adı, kendinden daha büyük olan ilçemizin doğru düzgün bir araç varlığı bile yoktu. Birçok belediyenin araç gereç sayısı bizim belediyemizden daha fazlaydı. 2014 yılında cenazelerimiz traktör römorku ile taşınıyordu. Bu hepimizin ayıbıydı. Bugün ise garajlara sığmayan araçlarımız var. Bugün artık insanca yaşam koşulları oluşturan ve modern düzeyde hizmet veren bir belediye teşkilatı kurduk. Artık biz birçok belediyeye iş makinası gönderiyoruz. Bunlar kendiliğinden olmadı, durarak, oturarak olmadı; hep birlikte çalışarak oldu" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA