KIZILDAĞ MİLLİ PARKI

Her mevsim bambaşka güzellikteki Kızıldağ Milli Parkı Şarkikaraağaç ilçesi sınırları içindedir. İlçe merkezine uzaklığı 6 km mesafededir. 1993 yılında milli park ilan edilen Kızıldağ'da bulunan mavi sedir ağacı ormanlarının bol oksijen üretimi nedeniyle milli parkın temiz havası, oksijen açısından zengin olup, akciğer, astım ve solunum problemi olan insanlar için şifa kaynağıdır. Ayrıca mavi sedirleri ile tanınan milli parkta; ardıç, karaçam, köknar, meşe, kavak, söğüt ve ıhlamur topluluklarına da rastlanmaktadır. Milli parka daha çok rekreasyon ve sağlık amaçlı ziyaretçi gelmektedir.

Kızıldağ Milli Parkı, güneyinde Türkiye'nin 2. büyük gölü olan Beyşehir Gölünü kucaklamaktadır. Gölden esen güney rüzgarları Bebik Vadisi ile Yertutan Mevkii'nden geçerek milli parka ulaşmaktadır. Bu nedenle bol oksijenli temiz havası parkın cazibesini artırmıştır.

Kızıldağ Milli Parkı sınırları içerisinde kiralanabilir bungalov evlerimiz, konteyner evimiz, kamp yapabileceğiniz çok sayıda çadır yerlerimiz ve piknik alanlarımız mevcuttur. 3 - 6 - 9 km'lik yürüyüş yollarımızın da bulunduğu milli parkımıza siz doğa severleri bekliyoruz.

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