Kızıldağ'daki orman yangını kontrol altına alındı Isparta'da Kızıldağ Milli Parkı mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Isparta'da Kızıldağ Milli Parkı mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Kızıldağ Milli Parkı mevkiinde saat 10.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 28 arazöz ve 3 dozer ile müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA