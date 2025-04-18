Kızılcık Şerbeti 98. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle!

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti 98. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti 98. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 98. bölüm fragmanı izlemek için merakla araştırıyor. Kızılcık Şerbeti yayınlandığı son bölümde yine çarpıcı bir son ile bitti. İzleyenler heyecanla Kızılcık Şerbeti 98. bölüm fragmanı araştırıyor. Kızılcık Şerbeti 98. bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 98. bölüm fragmanı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ 98. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 98. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kızılcık Şerbeti 98. bölümde izleyicileri yine heyecan dolu anlar bekliyor. Yeni bölümde karakterler arasındaki ilişkiler daha da karmaşık hale geliyor ve dizinin gidişatını etkileyecek büyük kararlar alınacak. Kızılcık Şerbeti fragmanlarını Show TV platformlarından takip edebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, 18 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nursema'nın annesinin yüzüğünü takması duygu dolu anlara sahne olurken Işıl'ı gören Nursema'nın tepkisi dikkat çekiyor. Işıl, Kıvılcım'a dert yanarken Abdullah'ın yanında olmayı ihmal etmiyor. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının sinyallerinin verildiği tanıtımda, Ömer'in abisinin yanında destekçi olması dikkat çekerken Mustafa'nın "Annem ölmedi, öldürüldü" sözleri yeni bölümde yaşanacaklara olan ilgiyi artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 96. Bölümünde; Abdullah'ın kendini bir kez daha aldattığını öğrenen Pembe, Işıl'ı herkesin önünde rezil ederek intikamını almıştır. Ancak Abdullah sevgilisinin yanında durur ve Pembe'den boşanmak istediğini söyler. Pembe çocuklarının yanında bu işe olur vermiş gözükse de aklındaki hesap başkadır. Önce Nilay ve Zülkar'ın yardımıyla kalp krizi geçirmiş gibi yaparak Abdullah'ın eve dönmesini sağlar. Büyük hedefe yürürken ki ilk hamlesidir. Bu sahte hastalık numarası sayesinde Nursema ile de barışır. Nursema ve Pembe'nin barışmaları sonucunda Firaz ve annesi Asude de Ünallar ile olan ilişkilerini tazeleyeceklerdir. Meri dolandırılmış olduğunu öğrendiğinde en büyük desteği Kıvılcım ve Ömer'den görür. Pembe'nin gövde gösterisi yapmak amacıyla otelde yapacağı bir kutlama, her şeyi tepetaklak ederken herkesin geri dönülmez bir yola girmesine neden olacaktır.