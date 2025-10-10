Kızılcık Şerbeti 109. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gold Film tarafından hazırlanan yapım, 13 Ekim 2022'de Show TV'de yayın hayatına başladı. Yönetmenliğini Hakan Kırvavaç (Ketche) üstlenirken, senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor. Her yeni bölümüyle gündeme oturan dizi; dikkat çekici sahneleri, güçlü anlatımı ve karakter derinliğiyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Hayranları ise hem yeni bölümü canlı olarak izlemek hem de geçmiş bölümlerde yaşananları hatırlamak için araştırmalarına devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kızılcık Şerbeti'nin 107. bölümünde gerilim dolu anlar yaşandı. Arkadaşının oğlunun karıştığı kazanın kendisiyle bağlantılı olduğunu öğrenen Ömer, büyük bir yıkım yaşar. Olayın detaylarını hatırlamak için kaza yerine giden Ömer, ne yapacağını bilemez bir hâle gelir. Bu sırada Mustafa, kaldığı hastanenin boşaltılması nedeniyle erken taburcu edilir. Eve dönmek istemeyen Mustafa, Nilay'dan yanında kalmak için izin ister; Nilay da çaresizce kabul eder.

Diğer yandan Asil, tekne olayında Fatih'ten aldığı ağır darbenin intikamını almak için harekete geçer. Geri adım atmış gibi davranarak Fatih ve Doğa'yı yemeğe davet eder; fakat bu buluşmada onları bekleyen büyük bir sürpriz vardır. Işıl ise Abdullah'tan para koparmak amacıyla butik açmaya karar verir, ancak onu tehdit eden kişiyi bulmak zorundadır.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, yaşam tarzları birbirinden tamamen farklı iki ailenin çocukları Doğa ve Fatih'in evliliği üzerinden şekillenen olayları konu alıyor. Bu evlilik, iki aile arasındaki kültürel farklılıkları gün yüzüne çıkarırken, sık sık gerginliklere ve duygusal çatışmalara neden oluyor.

Defne'nin Fatih'e yakın davranışları Doğa tarafından yanlış yorumlanırken, Işıl'ın desteğiyle bu durum çözüme kavuşur. Ancak Beril'in Sönmez'i kaçırıp ardından intihar etmesi her iki ailede de büyük sarsıntı yaratır. Mustafa'nın Nilay'a karşı tutumu tepki çekerken, Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun ortaya çıkışı yeni sorunların kapısını aralar. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın durumu Nursema'ya anlatması, aile içi krizleri daha da derinleştirir.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı Oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

109. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti'nin 109. bölüm fragmanı henüz izleyicilerle buluşmadı. Dizinin sıkı takipçileri, yeni bölümde neler yaşanacağını görmek için fragmanın paylaşılmasını heyecanla bekliyor.

YENİ BÖLÜM HEYECANI

Kızılcık Şerbeti 108. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ünlü şarkıcı Bengü, diziye konuk oluyor. Tanıtımda Çimen'in Türkiye'ye dönüşü kutlanırken, aile Bengü'nün sahne aldığı bir eğlenceye katılıyor. Fatih'in, Doğa'dan özür dilemek için aldığı hediye dikkat çekerken, Ömer ve Kıvılcım arasında yaşanan kaza nedeniyle gerilim artıyor. Asil'in Ömer'e yönelttiği imalı sözler, "Kazadan haberdar mı?" sorusunu akıllara getiriyor. Öte yandan Mustafa ve Nilay cephesinde, Işıl'ın müştemilatı hazırlatma planı yeni bir krizin fitilini ateşliyor.