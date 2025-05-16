Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 20 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti 101. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti 100. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda; Ömer ve Kıvılcım'ın çocuk sevinci ekrana gelirken Sönmez, hastalığı nedeniyle kaygılanıyor ve Kıvılcım ona destek oluyor. Nursema, İlhami'nin evlenmek isteyip istemediğini sorgularken Doğa'nın değişimi Ünal ailesinin dikkatini çekiyor. Doğa'nın yeni evinde iki aileyi bir araya getirdiği buluşmaya Işıl ve Firaz'ın da yeni sevgilisi ile katılması yeni bölüme dair merakı artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ BÖLÜMLERİ NEREDEN İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti bölümlerini Show TV portallarından izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.