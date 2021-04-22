Kızılcaköy'deki yıkım ertelendi
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Kızılcaköy'deki yıkım ertelendi

Kızılcaköy'deki yıkım ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir binada kaçak olduğu tespit edilen katın yıkım kararı gerginlik oluşturdu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir binada kaçak olduğu tespit edilen katın yıkım kararı gerginlik oluşturdu. Efeler Belediyesi ekipleri ve bina sahiplerinin yaptıkları görüşmede yıkımın Salı gününe kadar ertelenmesi yönünde karar çıktı.

Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi'nde Kamuran Yaşar ve Elif Sağlık'a ait binanın en üst katının kaçak olduğu Efeler Belediyesi tarafından tespit edildi. Yaşar ve Sağlık'a yapılan tebliğ sonrası belediye ekipleri bugün öğle saatlerinde kaçak katın yıkımını gerçekleştirmek üzere bölgeye geldi. Jandarma ekipleri de olası bir olaya karşı önlem alırken, kat sahipleri ekiplere tepki gösterdi. Mahallede bir çok kaçak yapı bulunduğunu iddia eden ve buna rağmen neden sadece kendilerine işlem yapıldığını anlayamadıklarını belirten kat sahipleri belediye ekipleri ile sözlü olarak tartıştı. Yaşar ve Sağlık'ın yıkım için biraz daha süre istemesi ve gerekirse binayı kendilerinin yıkacağını belirtmesi üzerine Efeler Belediyesi ekipleri yıkımın 27 Nisan Salı gününe kadar ertelenmesi yönünde karar aldı. Bu durum belediye ekipleri ile kat sahipleri arasında tutanak ile imza altına alındı. Kaçak kat sahipleri yürütmeyi durdurma kararı için gerekli mercilere başvuracaklarını belirterek o güne kadar ilgili kararı alamamaları durumunda evlerini kendilerinin yıkacaklarını söyledi.

Jandarma ekiplerinin tutumu şaşırttı

Yıkım kararını takip etmek üzere bölgede bulunan gazetecilere yönelik jandarma ekiplerinin tutumu ise şaşkınlık oluşturdu. Jandarma ekipleri bölgedeki gerginliği haber yapmak isteyen gazetecilerin çektikleri görüntüleri olayın kendileri ile ilgili olmadığını ileri sürerek inceledi. Jandarmanın bu tutumu tepkiye neden oldu.

Kaçak binanın yıkımı ileri bir tarihe ertelenince, ekipler normale döndü. - AYDIN

Kızılcaköy'deki yıkım ertelendi
Kızılcaköy'deki yıkım ertelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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