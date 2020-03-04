Kızılcahamamlı öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
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Kızılcahamamlı öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için, okul bahçesinde ay yıldızı oluşturdu.

04.03.2020 00:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 00:48
Kızılcahamamlı öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

'nın ilçesinde İbn-i Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için, okul bahçesinde ay yıldızı oluşturdu.


Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için, okul bahçesinde oluşturulan ay yıldız ve Türk bayrağı havadan görüntülendi. Öğrenciler İdlib'de şehit olan askerler içinde dua etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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