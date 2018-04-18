Kızılcahamamlı Aşçılar Türkiye Beşincisi Oldu

İstanbul CNR Expo Fuar Merkezinde düzenlenen Taşpakon Türkiye Kupası'na katılan Kızılcahamam Ayşe Bezci Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencileri turnuvayı beşinci tamamladı.

Finallerde aşçılık ve pastacılık eğitimi veren lise, meslek yüksekokulu ve üniversitelerin her gün farklı kural ve konseptlerde yarışalar düzenlendi. Kızılcahamam Ayşe Bezci Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 12 - 15 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen Taşpakon Türkiye Kupasını beşinci sırada tamamladı.

Konu ile ilgili paylaşımda bulunan Kızılcahamam Ayşe Bezci Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi müdürü Handan Arslan, "Taşpakon Türkiye Kupasında beşinci olan öğrencilerimiz bilgi, beceri ve deneyimlerine yenilerini ekledi. Öğrencilerimiz üç gün altı farklı yemek yaparak hünerlerini sergilediler. Biz de onlarla birlikte heyecanlarını yaşadık. Okulu disiplinli çalışmaları ile en güzel şekilde temsil eden öğrencilerime, onları yarışmaya hazırlayan alan şefimiz Tülay Bekler'e, yarışma seyahatimizin her anını organize eden Müdür Yardımcımız Mustafa Çelebi'ye ve okulda gözümüz geride kalmadan gitmemizi sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA