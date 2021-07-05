Türkiye Off-Road Şampiyonası İçin Geri Sayım Başladı

İkinci gün engel etabıAnkara'nın Kızılcahamam İlçesinde düzenlenecek olan Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası için geri sayım başladı.

İkinci gün engel etabıAnkara'nın Kızılcahamam İlçesinde düzenlenecek olan Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası için geri sayım başladı. 2021 Petlas Türkiye Ulusal Off-Road Şampiyonası, 9-11 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek. Geçen sezon Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen off-road heyecanı, 9 Temmuz Cuma günü teknik kontrol ve antrenmanlarla başlayacak, 10 Temmuz Cumartesi günü de yeni oluşturulan 12 kilometrelik orman etabı geçilecek. Yarışın ikinci günü olan 11 Temmuz Pazar günü, 1, 7 kilometrelik engel etabı ile yarış tamamlanacak.

Kaynak: Habermetre