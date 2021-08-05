Kızılcahamam ormanlarında 'yangın' denetimi
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Kızılcahamam ormanlarında 'yangın' denetimi

Kızılcahamam ormanlarında 'yangın' denetimi
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

ANKARA'da yangın açısından en riskli bölge olan Kızılcahamam ormanlarında denetimler artırıldı.

ANKARA'da yangın açısından en riskli bölge olan Kızılcahamam ormanlarında denetimler artırıldı. Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ile birlikte Soğuksu Milli Parkı ve Karagöl mesire alanının da bulunduğu bölgede vatandaşları mangal ve ateş yakmamaları konusunda uyardı.

Türkiye'nin farklı noktalarındaki orman yangınlarının ardından Başkent'te de ormanlık bölgelerde yangın riskine karşı önlemler artırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait mesire alanlarında mangal yakılması ve havai fişek atılmasına ara verirken, ormanlık alanlarda da denetimler sıklaştırıldı. Çam ormanlarıyla kaplı Kızılcahamam ilçesinde de Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ile birlikte denetim yaptı. Ekipler, Soğuksu Milli Parkı ve Karagöl mesire alanının bulunduğu bölgede gün boyu geç saatlere kadar devriye gezerek vatandaşları mangal ve ateş yakmamaları konusunda uyarıyor. Vatandaşlar orman yangınlarına karşı ayrıca bilgilendiriliyor.

GEÇ SAATLERE KADAR DEVRİYEKızılcahamam Orman İşletme Müdürü Alper Yılmaz, hava sıcaklığının 40 derece üzerinde olması, nem oranının yüzde 10'un altına düşmesinin orman yangını riskini artırdığını söyledi. Yılmaz, Antalya ve Muğla'daki yangınlara personel ve araç desteği verdiklerini, kalan ekiplerle de kendi sorumluluk alanlarındaki denetimleri artırdıklarını söyledi. Yılmaz, "Denetimlerimizde halkımızın piknik alanlarında ateş yakmadıklarını ve bu konuda ciddi anlamda bir bilinç geliştiğini gördük. Tüm vatandaşlarımız, bizler uyarmadan ateşli piknik konusunda duyarlı davranıyor. Bizler de bu alanlarda sürekli devriye gezerek ateşli pikniğe müsaade etmiyoruz. Bunun dışında piknik sonrası kalan atıklar konusunda da ciddi anlamda uyarılarda bulunuyoruz. Çünkü cam kırıkları oluşuyor ve onlar da yangınlara sebebiyet veriyor. Ayrıca yangın ilk müdahale araçlarımızı da piknik, mesire alanlarında bulunduruyoruz. Gece geç saatlere kadar ormanlık alanda devriye atıyoruz" diye konuştu.

 


Kızılcahamam ormanlarında 'yangın' denetimi
Kızılcahamam ormanlarında 'yangın' denetimi
Kızılcahamam ormanlarında 'yangın' denetimi
Kızılcahamam ormanlarında 'yangın' denetimi
Kızılcahamam ormanlarında 'yangın' denetimi
Kızılcahamam ormanlarında 'yangın' denetimi
Kızılcahamam ormanlarında 'yangın' denetimi
Kızılcahamam ormanlarında 'yangın' denetimi
Kızılcahamam ormanlarında 'yangın' denetimi
Kızılcahamam ormanlarında 'yangın' denetimi
Kızılcahamam ormanlarında 'yangın' denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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