Kızılcahamam Müftülüğüne atanan Limon, Belediye Başkanı Acar'ı ziyaret etti
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Kızılcahamam Müftülüğüne atanan Limon, Belediye Başkanı Acar'ı ziyaret etti

Kızılcahamam İlçe Müftülüğü görevine atanan Hasan Limon, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.

31.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:00
Kızılcahamam Müftülüğüne atanan Limon, Belediye Başkanı Acar'ı ziyaret etti

İlçe Müftülüğü görevine atanan Hasan Limon, Kızılcahamam Belediye Başkanı 'ı ziyaret etti.

müftü yardımcılığından Kızılcahamam İlçe Müftülüğü görevine atanan Hasan Limon, göreve başladı. Limon, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti

Başkan Acar, ziyaretten dolayı Limon'a teşekkür ederek görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA
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