Kızılcahamam kaplıcaları tadilata girdi
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki kaplıcalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tadilata girdi.
07.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:58
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki kaplıcalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tadilata girdi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından yanyınlanan genelgeye göre kapatılan belediyeye ait kaplıcalarda bu süre zarfından tadilat başlattığını bildirdi.
Başkan Acar, "Kıymetli hemşehrilerimize ve ilçemize gelen misafirlerimize daha iyi hizmet vermek için geçici süre ile kapattığımız tesislerimizde tadilat çalışmalarımıza başladık." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA