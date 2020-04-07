Kızılcahamam kaplıcaları tadilata girdi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki kaplıcalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tadilata girdi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki kaplıcalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tadilata girdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından yanyınlanan genelgeye göre kapatılan belediyeye ait kaplıcalarda bu süre zarfından tadilat başlattığını bildirdi.

Başkan Acar, "Kıymetli hemşehrilerimize ve ilçemize gelen misafirlerimize daha iyi hizmet vermek için geçici süre ile kapattığımız tesislerimizde tadilat çalışmalarımıza başladık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA