Kızılcahamam'ın parklarını laleler süsülüyor
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Kızılcahamam'ın parklarını laleler süsülüyor

Kızılcahamam'ın parklarını laleler süsülüyor
05.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:01

Kızılcahamam Belediyesi tarafından ekilen lalelerin, baharın gelişiyle birilikte açması güzel görüntüler oluşturdu.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından ekilen lalelerin, baharın gelişiyle birilikte açması güzel görüntüler oluşturdu.

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince parklara kış aylarında dikimi gerçekleştirilen 11 bin lale soğanı, havaların ısınması ile açarak, Kızılcahamam'a ayrı bir görünüm kazandırdı.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçeye ekilen 11 bin lale için, "Daha yeşil, daha güzel bir Kızılcahamam için ilçemizin çeşitli yerlerine diktiğimiz sarı, kırmızı, mor, beyaz, turuncu renklerdeki 11 bin adet lale soğanı, baharın gelmesiyle ilçemizi adeta gökkuşağı renklerine boyadı. Parklarımıza eşsiz güzellik kattı. Diktiğimiz laleler ile ilçemiz daha zarif ve güzel görünüyor. Baharın gelmesiyle belediye olarak ilçemizin daha güzel görünmesi adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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