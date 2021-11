Kızılcahamam'ın Evladı Kızılcahamam'da

KIZILCAHAMAM, ANKARA (Habermetre) - Kızılcahamam'ın Evladı Kızılcahamam'daÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen bir çok projenin en büyük destekçisi Murat Kurum, Kızılcahamam'a gelerek ziyaretlerde bulundu. Kızılcahamam Belediyesi önünde Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ve yönetimi, MHP Kızılcahamam İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen ve yönetimi, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar tarafından büyük bir coşku ile karşılanan Bakan Murat Kurum, bir konuşma yaparak vatandaşları selamladı. Ziyarete Bölge Milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da katıldı. Bakan Kurum konuşmasında Kızılcahamam'ın memleketi olduğunu, ilçeyi her ziyaretinde heyecan ve mutluluk duyduğunu dile getirdi. Ankara ve Kızılcahamam için yapılması gereken tüm işleri gece gündüz çalışarak yapmaya gayret gösterdiklerini anlatan Kurum, "İstiyoruz ki Kızılcahamam'ımızın gençleri umut dolu olsun, Kızılcahamam daha yeşil olsun, her alanda üreten, istihdam yaratan bir şehir olsun. " dedi. Bu çerçevede yaptıkları istişareler sonucunda Kızılcahamam'da ihtiyaç olan ne varsa yapmanın gayreti içine girdiklerini belirten Kurum, "Biz dertliyiz ve millete, sizlere hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. İstiyoruz ki şehrimiz kalkınsın, şehrimizdeki gençlerimiz, çocuklarımız geleceğe umutla baksın ve inşallah bu anlayışla da hemşehriniz sizin yüzünüzü kara çıkarmayacak sizi mahcup etmeyecek. " diye konuştu. Türkiye'de nerede bir sel, afet, heyelan olsa iki saat sonra orada olduklarını ve millet için yapılması gerekenleri bir fiil sahada ekip olarak takip ettiklerini anlatan Kurum, "İşin sonunda onların mutluluğuna şahit oluyoruz. Bizim için mutlulukların en güzeli onların duasını almaktır. Biz de sizlerin, milletimizin duasını almak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Heyecanımız hiçbir gün azalmayacak. Aynı heyecanla aynı umutla inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı 2023 yılında yeniden cumhurbaşkanı seçmek üzere çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. " ifadelerini kullandı. "Kasaplar Çarşımızı da 2022 yılı başında bitirip esnafımıza teslim edeceğiz"2023 yılına çok az kaldığına işaret eden ve vatandaşlardan kapı kapı gezmeleri, gitmeyecekleri sokak, mahalle, girmeyecekleri ev kalmayacağı sözünü isteyen Kurum, şunları kaydetti: "İnşallah Cumhurbaşkanımızı yeniden 2023 yılında yeni yirmi yılların kapısını açmak üzere cumhurbaşkanı seçtireceğiz. 2023 yılında inşallah Kızılcahamam tüm Türkiye'ye duruşunu gösterecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gösterecektir. 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı desteklemeye hazır mıyız? 2023 yılında Kızılcahamam'da, Ankara'da sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Allah hepinizden razı olsun biz de bu can bu bedende olduğu sürece Kızılcahamam için, Ankara'mız, 81 il, 972 ilçemiz için gece gündüz çalışacağız ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. "Kızılcahamam'da yerel yönetimlerle uyumlu bir şekilde projeleri yürüttüklerini anlatan Kurum, sokak sağlıklaştırma projesini bitirdiklerini, millet bahçesini yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını söyledi. Kasaplar Çarşısı'nın yanmasından dolayı esnafa tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, "İnşallah söz verdiğimiz gibi Kasaplar Çarşımızı da 2022 yılı başında bitirip esnafımıza, Kızılcahamam'ımıza teslim edeceğiz. Şimdiden tüm projelerimiz hayırlı uğurlu olsun. " değerlendirmesini yaptı. Konuşmanın ardından Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları gösterileri yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy'u makamında ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilen, yapımı devam eden ve gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ilgili istişarelerde bulundu. Bakan Kurum ardından AK Parti ve MHP Kızılcahamam ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. İlçedeki esnafları da ziyaret eden Murat Kurum, ilçede yapımı devam eden ve tamamlanan projeleri de tek tek gezerek yerinde inceledi.

