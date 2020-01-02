Kızılcahamam İlçe Sağlık Müdürlüğüne Çakırhava Menteş atandı
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Kızılcahamam İlçe Sağlık Müdürlüğüne Çakırhava Menteş atandı

Kızılcahamam İlçe Sağlık Müdürlüğüne Çakırhava Menteş atandı.

02.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:12
Kızılcahamam İlçe Sağlık Müdürlüğüne Çakırhava Menteş atandı

İlçe Sağlık Müdürlüğüne Çakırhava atandı.

Çakırhava Menteş görevine başlamasının ardından Kızılcahamam Belediye Başkanı 'ı ziyaret etti.

Menteş'e hayırlı olsun dileklerinde bulunan Acar, Kızılcahamam İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün çalışmalarına her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: AA
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