02.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:12

Kızılcahamam İlçe Sağlık Müdürlüğüne Çakırhava Menteş atandı.

Çakırhava Menteş görevine başlamasının ardından Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.

Menteş'e hayırlı olsun dileklerinde bulunan Acar, Kızılcahamam İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün çalışmalarına her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: AA