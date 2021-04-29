Off Road Türkiye Şampiyonası Kızılcahamam'da yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Off Road Türkiye Şampiyonası Kızılcahamam'da yapılacak

Off Road Türkiye Şampiyonası Kızılcahamam'da yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Off Road Türkiye Şampiyonası'nın ilçede düzenleneceğini açıkladı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Off Road Türkiye Şampiyonası'nın ilçede düzenleneceğini açıkladı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, sosyal medya hesabından "Değerli hemşehrilerim sizlere güzel bir haberim var" diyerek 2021 Off Road Türkiye Şampiyonası'nın Kızılcahamam'da düzenleneceğini duyurdu. Acar paylaşımında, "19-20 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Off Road Türkiye Şampiyonası'nı Ankara Doğa Sporları, Off Road Derneği (ANDOFF), belediyemiz ve kaymakamlığımızın işbirliğiyle ilçemizde yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Andoff Genel Sekreteri Sn. Süleyman Gönenç ve Andoff Yarışma Direktörü Sn. Cafer Sarıaltın ile belediyemizde bir araya gelerek ilçemizde yapacağımız 2021 Off Road Türkiye Şampiyonası etkinliği hakkında istişarelerde bulunduk" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
Bu da 'korona' havuzu...'Korona virüs bize işlemiyor'
Bu da 'korona' havuzu..."Korona virüs bize işlemiyor"
Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı
Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Diego Bülent Uygun Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Off Road Türkiye Şampiyonası Kızılcahamam'da yapılacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:35:34. #1.14#

title