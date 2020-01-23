Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezinde kumaş kilim dokuma atölyesi açıldı
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Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezinde kumaş kilim dokuma atölyesi açıldı

Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi'nde kumaş, kilim dokuma atölyesi açıldı.

23.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:44
Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezinde kumaş kilim dokuma atölyesi açıldı

'nde kumaş, kilim dokuma atölyesi açıldı.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı , Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Altınkaya atölyeyi ziyaret etti.

Ziyarette atölyeyle ilgili bilgi alan katılımcılar, kursiyerlerle sohbet etti.

Kaynak: AA
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