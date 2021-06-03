Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı

Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı.

Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezinde bu yıl hazırlanan ürünlerden oluşan serginin açılışını Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gürkan Hazar gerçekleştirdi.

Sergiyi gezerek, faaliyetlerle ilgili bilgi alan Belediye Başkanı Acar, ebru çalışmasına katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Karakuş Belediye Başkanı Acar'a hediye takdim etti.

Acar, her biri birbirinden güzel, el emeği göz nuru ile yapılan çalışmalar için başta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gürkan Hazar olmak üzere kursiyerler ve öğretmenleri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

Son Dakika! Bakan Selçuk, 'Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt verdi: 1 Eylül'de okullar açılabilir
Son Dakika! Bakan Selçuk, "Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt verdi: 1 Eylül'de okullar açılabilir
İnsanlık dışı olay! Yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar
İnsanlık dışı olay! Yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Hasan Polatkan Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş İlker Kaleli Kenan Doğulu
Spor Enes Ünal Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 15:25:23. #1.15#

title