Kızılcahamam Devlet Hastanesinin yeni başhekimi Akın göreve başladı
09.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:52
Kızılcahamam Devlet Hastanesinin yeni başhekimi Dr. Kemal Akın görevine başladı.
Kızılcahamam Devlet Hastanesinin yeni başhekimi Dr. Kemal Akın görevine başladı.
Dr. Meftun Karataş'dan boşalan Kızılcahamam Devlet Hastanesi başhekimliğine, Ankara Şehir Hastanesinde başhekim yardımcılığı görevini yürüten Dr. Kemal Akın atandı.
Başhekim Akın, hastane yöneticileriyle Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Acar, yeni başhekime görevinde başarılar diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan