Kızılcahamam Devlet Hastanesinin yeni başhekimi Akın göreve başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kızılcahamam Devlet Hastanesinin yeni başhekimi Akın göreve başladı

09.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:52
Kızılcahamam Devlet Hastanesinin yeni başhekimi Akın göreve başladı

Kızılcahamam Devlet Hastanesinin yeni başhekimi Dr. Kemal Akın görevine başladı.

Kızılcahamam Devlet Hastanesinin yeni başhekimi Dr. Kemal Akın görevine başladı.

Dr. Meftun Karataş'dan boşalan Kızılcahamam Devlet Hastanesi başhekimliğine, Ankara Şehir Hastanesinde başhekim yardımcılığı görevini yürüten Dr. Kemal Akın atandı.

Başhekim Akın, hastane yöneticileriyle Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Acar, yeni başhekime görevinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Selami Şahin Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Ozan Tufan Mesut Özil Arda Turan Ünal Karaman
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kızılcahamam Devlet Hastanesinin yeni başhekimi Akın göreve başladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 15:56:30. #1.16#
title