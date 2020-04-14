Kızılcahamam'daki parklarda koronavirüs tedbirleri ve bahar bakımı
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Kızılcahamam'daki parklarda koronavirüs tedbirleri ve bahar bakımı

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, ilçedeki parklarda çevre düzenlemesi, tadilat ve yenileme çalışması başlatıldı.

14.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:25
Kızılcahamam'daki parklarda koronavirüs tedbirleri ve bahar bakımı

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, ilçedeki parklarda çevre düzenlemesi, tadilat ve yenileme çalışması başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocuk ve yaşlıları korumak için şerit çekerek parkları oyun ve spor gruplarını kapatan yetkililer, salgın sonrası için çalışma yürütüyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Covid-19 ile mücadele için tüm imkanları seferber ettiklerini bildirdi.

Hem çocukları hem de büyükleri koronavirüs tehlikesinden korumak için parklara geçici olarak şerit çekerek dezenfekte ettiklerini belirten Acar, "Parklarımızı yeniliyor, oyun ve oturma gruplarının tamirini, boya ve bakımıyla peyzaj çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Koronavirüs sona erdiğinde parklarımız pırıl pırıl olsun, çocuk sesleriyle dolsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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