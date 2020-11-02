Kızılcahamam'da zabıtadan Kovid-19 denetimi
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Kızılcahamam'da zabıtadan Kovid-19 denetimi

02.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:47
Kızılcahamam'da zabıtadan Kovid-19 denetimi

Kızılcahamam Belediyesi zabıta ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Kızılcahamam Belediyesi zabıta ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Pandemi süresince denetimlerini sürdüren ekipler işletme sahiplerine, çalışanlara ve müşterilere hijyen, maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor, bilgilendirme yapıyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, tüm ekiplerin sahada denetimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına uyması gerektiğini ifade eden Acar, vatandaşlardan bir kısmı kurallara uymadığında risk ortaya çıktığını aktardı.

Acar, tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçede de denetimlere aralıksız devam ettiklerini dile getirerek, "Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır. Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Normal hayatımıza tamamen dönme sürecini hızlandırabilmek adına önlemlerimizi almaya, dikkatli olmaya devam etmeliyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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