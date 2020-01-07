Kızılcahamam'da yoğun kar nedeniyle ağaçlar devrildi

07.01.2020 00:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:57

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar kırıldı.



Kızılcahamam'da sabah saatlerin başlayan ve devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlarda kırılma ve devrilme yaşandı. Karın yoğun yağması nedeniyle ağaçların dallarında biriken karları taşıyamayan ağaçlar



tehlike meydana getiriyor. Soğuksu caddesi üzerindeki ağaçların üzerinde biriken karları taşıyamayan



dallar kırılıyor ve devriliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA