Kızılcahamam'da yoğun kar nedeniyle ağaçlar devrildi
Haberler » 3. Sayfa » Kızılcahamam'da yoğun kar nedeniyle ağaçlar devrildi - Haberler

Kızılcahamam'da yoğun kar nedeniyle ağaçlar devrildi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar kırıldı.

07.01.2020 00:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:57
Kızılcahamam'da yoğun kar nedeniyle ağaçlar devrildi

'nın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar kırıldı.


Kızılcahamam'da saatlerin başlayan ve devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlarda kırılma ve devrilme yaşandı. Karın yoğun yağması nedeniyle ağaçların dallarında biriken karları taşıyamayan ağaçlar


tehlike meydana getiriyor. Soğuksu caddesi üzerindeki ağaçların üzerinde biriken karları taşıyamayan


dallar kırılıyor ve devriliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler