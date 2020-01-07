Kızılcahamam'da yoğun kar nedeniyle ağaçlar devrildi
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar kırıldı.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar kırıldı.
Kızılcahamam'da sabah saatlerin başlayan ve devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlarda kırılma ve devrilme yaşandı. Karın yoğun yağması nedeniyle ağaçların dallarında biriken karları taşıyamayan ağaçlar
tehlike meydana getiriyor. Soğuksu caddesi üzerindeki ağaçların üzerinde biriken karları taşıyamayan
dallar kırılıyor ve devriliyor. - ANKARA