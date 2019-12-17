Kızılcahamam'da "Yerli Malı Haftası" etkinliği
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Kızılcahamam'da "Yerli Malı Haftası" etkinliği

Kızılcahamam Belediyesi Nitelikli İlkeli Nesiller Anaokulunda "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi.

17.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:10
Kızılcahamam'da

Belediyesi Nitelikli İlkeli Nesiller Anaokulunda " Haftası" etkinliği düzenlendi.

"Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı" sloganıyla, yerli gıdalarla ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğretmenler öğrencilere yerli malının önemine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Öğrenciler etkinlikte hazırlanan sağlıklı gıdaları tüketirken keyifli vakit de geçirdi.

Kaynak: AA
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