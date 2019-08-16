Kızılcahamam'da yemek yarışması ve yaz konserleri

16.08.2019 09:59

Kızılcahamam Belediyesince düzenlenen yemek yarışması ve konserler 23-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Belediyenin organize ettiği "Ulusal Yöresel Yemek Yarışması" etkinliklerinin akşamında verilecek konserlerde, 23 Ağustos Cuma günü Ömer Faruk Bostan, 24 Ağustos Cumartesi günü ise Umut Sülünoğlu, Uğur Önür ve Mustafa Arı sahne alacak.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 23-25 Ağustos'ta 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek yemek yarışması ve konserlere tüm halkı davet etti.

Kaynak: AA