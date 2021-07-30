Kızılcahamam'da yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı yeniden inşa ediliyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3 ay önce çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Kasaplar Çarşısı, yeniden inşa ediliyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3 ay önce çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Kasaplar Çarşısı, yeniden inşa ediliyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihalesi 28 Haziran'da yapılan çarşının inşaat çalışmaları, 8 Temmuz'da başlatıldı. Yeni çarşı inşaatının bu yılın sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "İlçemizin kalbi Kasaplar ve Manavlar Çarşısı projemizin ilk görsellerini hemşehrimiz Sayın Bakanımız Murat Kurum paylaşarak ilçemize bir müjde daha verdi." dedi.

Çarşının proje bedelinin 26,5 milyon lira olduğunu aktaran Acar, "Çarşımız ilçemize değer katacak ve mimarisi ile çok yakışacak. İnşallah yıl sonunda esnaflarımız yeni dükkanlarında ticaretlerine devam edecek. Şahsım ve ilçemiz adına, Kızılcahamam'a yapılan her yatırımda göstermiş olduğu yüksek ilgi nedeniyle hemşehrimiz Sayın Bakanımız Murat Kurum'a ne kadar teşekkür etsek azdır." diye konuştu.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy da Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un destekleriyle hayata geçen projenin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan