Kızılcahamam'da yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı
Kızılcahamam'da olası yangınlarda kullanılmak üzere helikopter konuşlandırıldı.
Kızılcahamam'da olası yangınlarda kullanılmak üzere helikopter konuşlandırıldı.
Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Pırnakpınarı Orman Deposu'na, Ankara ilçelerinde olası orman yangınlarına müdahale etmek üzere helikopter getirildi.
Kızılcahamam Orman İşletme Müdürü Alper Yılmaz, yaptığı açıklamada, helikopterin, Ankara sınırları içerisinde konuşlanan tek yangın söndürme helikopteri olduğunu söyledi.
Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar helikopteri inceledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan