Kızılcahamam'da Vatandaşlar Orman Yangınlarına Karşı Uyarıldı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde vatandaşlar, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek orman yangınlarına karşı uyarıldı.



Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Soğuksu Milli Parkı girişinde çalışma gerçekleştirdi.



Ekipler, yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı orman yangını gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı piknik alanına gelen misafirleri uyararak, orman yangınıyla ilgili broşür dağıttı.