Kızılcahamam'da toplu ulaşım alanları dezenfekte edildi Kızılcahamam'da otobüs terminali ulaşım araçları, taksiler ve taksi durakları dezenfekte edildi.

Kızılcahamam'da otobüs terminali ulaşım araçları, taksiler ve taksi durakları dezenfekte edildi.

İlçede yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler kapsamında Kızılcahamam Otobüs Terminali, halk otobüsleri ve taksi durakları, taksilerde de olmak üzere dezenfekte yapıldı.

Yolcu hareketliliğinin yoğun olarak yaşandığı terminalde dezenfekte çalışması yapan belediye ekipleri, toplu ulaşım araçlarını da ilaçlayarak hijyen sağladı.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, gerek hemşehrilerinin, gerekse misafirlerinin güvenli ve sağlıklı yolculuğa ulaşması adına Kızılcahamam Otobüs Terminali'nde görev yapan tüm ulaşım araçlarını dezenfekte ettiklerini anlatarak, "İlaçlama ve dezenfekte işlemleri ile halkımızın sağlığını önemsiyor, oluşabilecek sorunlara karşı önceden müdahale ediyoruz. Tedbir amaçlı dezenfekte işlemine özellikle ortak kullanım alanlarında hijyene daha fazla önem veriyoruz. Vatandaşlarımız için tedbirimizi almaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA