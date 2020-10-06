Kızılcahamam'da temizlik ve ilaçlama çalışması

Kızılcahamam Belediyesi temizlik ekiplerince ilçe genelinde temizlik çalışması yürütülürken, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince de ilaçlama yapılıyor.

Kızılcahamam Belediyesi temizlik ekiplerince ilçe genelinde temizlik çalışması yürütülürken, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince de ilaçlama yapılıyor.

Belediyenin temizlik ekipleri rutin çöp toplama işlemlerini yaparken aynı zamanda çöp kutusu ve çöp konteynerlerinin de dezenfeksiyonunu yapmaya başladı.

Çöpleri toplayan ekipler ardından ilaçlama yaparak salgının yayılmasının önlenmesi için konteynerleri de hijyen hale getiriyor.

Mahalle mahalle gezerek çöpleri toplayan ekipler, daha sonra konteynerleri ilaçlayarak olası bulaş riskinin önüne geçiyor. Kaldırımlarda bulunan çöp kutularını da aynı şekilde temizleyen ekipler hummalı çalışma yapıyor.

Daha önce ilçe genelinde belirli periyotlarla devam eden dezenfekte işlemleri salgına karşı önleyici tedbir olarak iki katına çıkarıldı. İlaçlama sırasında, insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanan ekipler, günlük hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiriyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, vatandaşın sağlığını her şeyin önünde tuttuklarını belirterek, "Özellikle Kovid-19 süreci bize kişisel temizliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Tedbir almak en önemli mücadele yöntemi. Bir yerde bir sorun oluşmasından sonra verilen mücadelen ziyade, küçük önlemlerle alacağımız kişisel tedbirlerle çevre ve halk sağlığı için zarar oluşturacak sonuçları engelleyebiliriz. İlaçlama ve benzeri mücadele aralıksız sürüyor. Hem mücadelenin başarıya ulaşması hem de sağlığımız için kişisel tedbirleri dikkate alalım." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan