Kızılcahamam'da temizlik çalışmaları
Kızılcahamam ilçesinde sokak ve caddelerde temizlik çalışmaları devam ediyor.
Kızılcahamam ilçesinde sokak ve caddelerde temizlik çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın talimatıyla Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından cadde ve sokaklarda yıkama çalışması yapılıyor.
Kızılcahamam Belediyesi temizlik işleri, TOKİ konutları ve Kemal Paşa Mahallesi'nde bu kapsamda çalışma gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Acar, ilçenin her zaman temiz kalması için ekiplerin çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.