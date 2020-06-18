Kızılcahamam'da taksinin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde taksinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
18.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:58
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde taksinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde Mehmet Çelik A'nın kullandığı 06 HAT 25 plakalı taksi, sürücüsün direksiyon başındayken rahatsızlanması sonucunda önce park halinde araçlara vurduktan sonra, yol kenarında duran Mehmet Acar'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bir apartmanın istinat duvarından yere düşen Acar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Taksi sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA