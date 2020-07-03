Kızılcahamam'da taksilere dezenfeksiyon Kızılcahamam'da Kovid-19 mücadelesi kapsamında ticari taksi ve toplu taşıma araçlarının her hafta cuma günü jeotermal binası önünde dezenfekte edileceği belirtildi.

Kızılcahamam'da Kovid-19 mücadelesi kapsamında ticari taksi ve toplu taşıma araçlarının her hafta cuma günü jeotermal binası önünde dezenfekte edileceği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada ticari taksilere yönelik Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan dezenfeksiyon işleminin her hafta cuma günü 09: 00 ile 12: 00 saatleri arasında düzenli olarak tek noktada yapılmaya devam edileceği açıklandı.

Kaynak: AA