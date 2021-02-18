Kızılcahamam'da sokak hayvanları için variller yuvaya dönüştü
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Kızılcahamam'da sokak hayvanları için variller yuvaya dönüştü

18.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:14
Kızılcahamam'da sokak hayvanları için variller yuvaya dönüştü

Kızılcahamam Belediyesi, sokak hayvanları için boş varillerden yuva yaptı.

Kızılcahamam Belediyesi, sokak hayvanları için boş varillerden yuva yaptı.

Kızılcahamam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri kış şartlarında soğukta kalan sokak hayvanları için harekete geçti.

Sıfır Atık Müdürlüğünün de destekleri ile atık varillerden yapılan yuvalar belirlenen noktalara yerleştirildi.

Kızılcahamam Belediyesinin sürekli beslemesini yaptığı sokak hayvanlarının ihtiyaç halinde tedavilerinin de yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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