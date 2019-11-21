Kızılcahamam'da Sıfır Atık Bilgilendirme Toplantısı

21.11.2019 19:32 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:37

Kızılcahamam Belediyesi, Sıfır Atık Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.



Kızılcahamam Belediyesi, Sıfır Atık Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Meclis üyeleri, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.



Sıfır Atık Bilgilendirme Toplantısında konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, toplantının gelecek için çok önemli bir toplantı olduğunu ifade ederek Sıfır Atık'da pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'ın örnek alınacak bir ilçe olabilmesi için hep birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı. Sıfır Atık biriminin çalışmalarını anlatan Başkan Acar, Nisan ayında kurulan Sıfır Atık biriminin beş ay içerisinde elde ettiği veriler doğrultusunda Haziran 2019'da haftalık toplanan geri dönüşüm atıklarının bir ton olduğunu, Kasım ayı itibariyle haftalık beş tona yükseldiğini belirtti.



Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ise Sıfır Atık prensibinin unutulmaması gerektiğini ve geri dönüşüm alışkanlığını kazandırmak üzere bu konuya duyarlı olacaklarını dile getirdi. Eğitim Toplantısının ilk konuşmacısı olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneği Ankara Sorumlusu Abdullah Ömür, pillerin hayattaki rolünü ve pilleri kullanıldıktan sonra neler yapılması gerektiğini anlattı.



Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre İzinleri Şube Müdürü Ebru Dilber Çuhadar 'Sıfır Atık' konusunda Kızılcahamam'ın çok yol kat ettiğini belitti. Çuhadar, konuya ilişkin bir sunum da yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA