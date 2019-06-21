Kızılcahamam'da selden etkilenen evler temizleniyor

Kızılcahamam'da önceki gün selden etkilenen binalarda, belediye ekiplerinin de desteği ile temizlik çalışması başlatıldı.

Seyhamamı ve Yukarı Kise mahallelerinde yaşayan bazı vatandaşların ev ve iş yerlerini önceki gün etkili olan sağanak ve selde su bastı.

Sağanak ve sel nedeniyle binalarında hasar oluşan vatandaşlar için Kızılcahamam Belediyesi harekette geçti.

Selin ardından çalışmalara başlayan Kızılcahamam Belediyesi ekipleri, bayan görevlilerin de desteğinde su basan evlerde temizlik çalışmasına yürütüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ani bastıran yağışın sele dönüşerek çevrede büyük etki oluşturduğunu söyledi.

Acar, ekiplerin selden zarar gören evleri temizleyerek gerekli düzenlemeleri yapmaya başladığını söyleyerek, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA