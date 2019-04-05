Kızılcahamam'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Kızılcahamam Emniyet Müdürlüğü tarafından Aşağı Merkez Cami'de şehit güvenlik güçleri için mevlit okutuldu.



Etkinlikte, İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahi seslendirildi.

Vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anıldı.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Polis Merkezi Amiri İsa Erdoğmuş, daire amirleri, şehit aileleri, emniyet personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Emniyet mensupları, vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramında bulundu.

Kaynak: AA