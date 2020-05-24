Kızılcahamam'da şehit kabirleri ziyaret edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kızılcahamam'da şehit kabirleri ziyaret edildi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi.

Kızılcahamam'da şehit kabirleri ziyaret edildi
24.05.2020 23:17 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:52

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar, Mahkeme Ağacin ve Süleler mahalle mezarlıklarında bulunan, 1993'te şehit düşen Kadir Akgün, 2006'da şehit olan Ahmet Tamer ile 15 Temmuz şehitleri Lütfi, Mehmet ve Hakan Gülşen ile İbrahim Ateş'in şehit kabirlerini ziyaret etti.

Acar ile şehitlerin ailelerini de ziyaret ederek bayramlaşan Kaymakam Aksoy, "Yüce Allah, bu toprak için, bu vatan için ve bu bayrak için can veren tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Bütün ailelerimize yeniden baş sağlığı ve sabır diliyor, bayramlarını tebrik ediyorum. Tüm şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Ruhları şad olsun." dedi.

Başkan Acar ise şunları kaydetti:

"Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için Cumhuriyetimizin kurulmasından bugüne canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda eğiliyorum. Cennet vatanımızı bizlere bırakan tüm şehitlerimizi ve artık ebediyete intikal etmiş olan tüm gazilerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine sahip çıkmak hepimizin görevidir. Onlar için ne yapsak azdır. Sizler bizim baş tacımızsınız. Sizleri bir gün değil, her gün hatırlamamız lazım. Hepinize baş sağlığı ve sabır diliyorum. Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar, İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek askerlerle bayramlaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var Haber
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı Haber
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Son Dakika: Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı Haber
Son Dakika: Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı
Kısıtlama gününde araç kullanan alkollü taciz şüphelisi, kaza yapınca yakayı ele verdi
Kısıtlama gününde araç kullanan alkollü taciz şüphelisi, kaza yapınca yakayı ele verdi
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor
Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi
Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi
Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu
Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
Kaza yapan sürücü, 'Gazeteciyim' diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
Kaza yapan sürücü, "Gazeteciyim" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Onur Saylak Gülçin Ergül Serdar Ortaç
Spor Neymar Can Bartu Bülent Uygun Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bayram Ankara Ramazan Antalya
Şu an buradasınız: Kızılcahamam'da şehit kabirleri ziyaret edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 23:51:59. #1.14#
title