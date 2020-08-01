Kızılcahamam'da şehit aileleri ziyaret edildi Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kurban Bayramı dolayısıyla Kızılcahamam'daki şehit ailelerini ziyaret etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kurban Bayramı dolayısıyla Kızılcahamam'daki şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Şahin ve beraberindekiler, ilk olarak İstanbul Gaziosmanpaşa'da 2012'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Zekeriya Yurdakul'un ailesini ziyarette bulundu.

Vali Şahin, şehitlerin, milletin kalbinde her zaman müstesna bir yeri olduğunu ifade ederek, "Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerimizin her daim yanında olmak bizlerin vefa borcudur." dedi.

Şahin ve beraberindekiler daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek güvenlik güçleri ile bayramlaştı.

Daha sonra Kaymakam Aksoy ile Belediye Başkanı Acar, 1986'da Adıyaman'da şehit olan Necip Oral'ın ailesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 3 çocuğunu kaybeden Muzaffer Gülşen ile 15 Temmuz şehidi İbrahim Ateş'in ailesini ziyaret etti.

Kaynak: AA